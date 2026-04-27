КС запретил отказывать россиянкам в досрочной пенсии из-за места рождения детей

Конституционный суд РФ рассмотрел жалобу многодетной матери, которой отказали в досрочной пенсии из-за места рождения её детей. Высшая инстанция сочла решение незаконным, говорится в материалах суда.

Елена Ростова, получившая российское гражданство в 1998 году, родилась в Казахской ССР, затем проживала в Узбекской ССР, где в 1987, 1990 и 1992 годах у неё появились трое детей. В 2024 году она обратилась в Социальный фонд по Кемеровской области — Кузбассу с просьбой назначить досрочную пенсию по старости как многодетной матери при наличии необходимого стажа и возраста 57 лет.

Отказ последовал со ссылкой на прекращение в 2022 году соглашения СНГ о пенсионных гарантиях, регулирующего учёт стажа и социальных оснований между государствами-участниками. Региональный соцфонд и последующие судебные инстанции посчитали, что при отсутствии специального механизма дети, рождённые за пределами России, не могут учитываться при назначении льготы.

«Однако, если дети российской гражданки на момент её обращения за пенсией также стали россиянами, их рождение и воспитание на территории иностранного государства не может принципиально влиять на реализацию права матери на досрочное назначение страховой пенсии по старости», — пояснили в КС РФ.

При этом заявительница настаивала, что спорная норма лишает многодетных матерей права на досрочную пенсию только из-за того, что дети появились в СССР или на территории бывших союзных республик. Конституционный суд отдельно отметил, что на практике органы пенсионного обеспечения часто отказывают в таких случаях, опасаясь отсутствия правовой связи детей с Россией или её утраты.

В решении КС указано, что буквальное толкование закона предполагает право на досрочную пенсию для женщин, воспитавших троих детей до 8 лет, независимо от страны рождения, если и мать, и дети имеют российское гражданство. Итоговое постановление подтвердило конституционность нормы, но одновременно разъяснило, что она не может служить основанием для отказа в подобных ситуациях, и обязало пересмотреть решения по делу заявительницы и аналогичным спорам.

