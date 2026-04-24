24 апреля, 09:59

Неслыханная наглость: Отца-«призрака» через суд лишили выплаты за погибшего на СВО сына

Жителя Астраханской области обязали вернуть выплаты за погибшего на СВО сына

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Суд в Астраханской области обязал отца вернуть выплату, полученную в связи с гибелью сына в ходе СВО. Как сообщили в пресс-службе Лиманского районного суда, военнослужащий погиб в марте 2024 года, и после его смерти средства были перечислены его родителям. Однако мать погибшего обратилась в суд, оспаривая право бывшего супруга на эти деньги.

Женщина аргументировала это тем, что отец не принимал участия в воспитании сына с 1987 года, после их расставания. Суд удовлетворил иск матери и лишил отца права на получение указанных выплат.

До вынесения судебного вердикта страховая организация уже произвела выплату единовременного пособия и страховой суммы отцу военнослужащего. Однако, после того как решение о прекращении данных выплат вступило в законную силу, страховая компания направила ответчику требование о возврате полученных средств. Поскольку ответчик не выполнил данное требование, суд принял новое решение, обязывающее его вернуть сумму неосновательного обогащения, полученную в качестве выплат за сына, являющегося участником СВО.

В Калининграде банда с адвокатами похитила участника СВО и охотилась за выплатами

Наталья Демьянова
