В Калининграде банда с адвокатами похитила участника СВО и охотилась за выплатами
В Калининграде завершили дело о похищении участника спецоперации
Следственный комитет завершил расследование дела в отношении восьми участников организованной группы, которых обвиняют в похищении участника спецоперации, а также в мошенничестве, грабеже и вымогательстве в Калининграде.
По версии следствия, в состав группы входили в том числе два адвоката. Как утверждается, фигуранты в 2025 году занимались преступлениями против нескольких потерпевших, включая детей-сирот и участника спецоперации. Следователи считают, что обвиняемые похищали недвижимость у сирот, используя угрозы насилия, порчи имущества и незаконное проникновение в жилье. Также, по данным СК, они пытались завладеть бюджетными выплатами за заключение контракта с Минобороны
- Стукнул в Telegram «по-соседски»: В Запорожье задержали предателя, сливавшего данные ВСУ
сегодня в 08:17
- В Петербурге задержали куратора убийства на Строгинском бульваре в Москве
сегодня в 08:10
- Оставил канал коллеге и исчез: Тело военкора Воеводы, попрощавшегося с подписчиками в предсмертном видео, не нашли
сегодня в 07:37
Одного из потерпевших убедили подписать контракт и передать банковские реквизиты, чтобы получить доступ к деньгам, однако довести этот эпизод до конца фигуранты не смогли, потому что мужчина указал данные другой карты. Кроме того, следствие заявляет, что участники группы похитили бойца спецоперации, удерживали его двое суток и требовали деньги. После этого, по версии обвинения, они забрали его автомобиль.
В СК сообщили, что все предполагаемые участники группы установлены и задержаны. Похищенное имущество, как утверждается, изъяли и вернули владельцам. Фигурантам предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, включая похищение человека, принуждение к сделке, мошенничество, грабеж, вымогательство и незаконное проникновение в жилище. Максимальное наказание по этим статьям может достигать 12 лет колонии.
