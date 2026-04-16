В Калининграде банда с адвокатами похитила участника СВО и охотилась за выплатами

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении восьми участников организованной группы, которых обвиняют в похищении участника спецоперации, а также в мошенничестве, грабеже и вымогательстве в Калининграде.

По версии следствия, в состав группы входили в том числе два адвоката. Как утверждается, фигуранты в 2025 году занимались преступлениями против нескольких потерпевших, включая детей-сирот и участника спецоперации. Следователи считают, что обвиняемые похищали недвижимость у сирот, используя угрозы насилия, порчи имущества и незаконное проникновение в жилье. Также, по данным СК, они пытались завладеть бюджетными выплатами за заключение контракта с Минобороны

Одного из потерпевших убедили подписать контракт и передать банковские реквизиты, чтобы получить доступ к деньгам, однако довести этот эпизод до конца фигуранты не смогли, потому что мужчина указал данные другой карты. Кроме того, следствие заявляет, что участники группы похитили бойца спецоперации, удерживали его двое суток и требовали деньги. После этого, по версии обвинения, они забрали его автомобиль.

В СК сообщили, что все предполагаемые участники группы установлены и задержаны. Похищенное имущество, как утверждается, изъяли и вернули владельцам. Фигурантам предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, включая похищение человека, принуждение к сделке, мошенничество, грабеж, вымогательство и незаконное проникновение в жилище. Максимальное наказание по этим статьям может достигать 12 лет колонии.