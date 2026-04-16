В Петербурге задержали куратора убийства на Строгинском бульваре в Москве

В Санкт-Петербурге задержан один из кураторов разбойного нападения на Строгинском бульваре в Москве, в ходе которого была убита женщина и похищено имущество из сейфа. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Следователи установили, что 19-летний подозреваемый действовал по поручению организаторов преступления и подыскал курьеров, а затем координировал их действия. В ближайшее время его доставят на допрос к следователю для проведения следственных действий.

Ранее по делу об убийстве предпринимательницы на Строгинском бульваре в Москве появился новый фигурант, который также заключён под стражу. Тушинский районный суд 6 апреля принял решение об аресте Аушева Эльдара Беаслановича. Он останется в СИЗО как минимум до 14 мая 2026 года.

Напомним, преступление произошло в середине марта в квартире на Строгинском бульваре. Футболист «Урала-2» Даниил Секач, выполняя указания злоумышленников, проник в жилище. 16-летняя дочь хозяйка выбежала на улицу предупредить мать. Пока спортсмен выкидывал из окна наличные и украшения, женщина вернулась, после чего Секач бил её. Вместе с несовершеннолетней он оставался в квартире с телом погибшей всю ночь. Обвинения спортсмену включают статью об изнасиловании.