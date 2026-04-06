6 апреля, 13:32

Арестован ещё один фигурант дела об убийстве на Строгинском бульваре в Москве

Арестованы ещё один фигурант уголовного дела об убийстве предпринимательницы на Строгинском бульваре в Москве. Постановлением Тушинского районного суда от 6 апреля в отношении Аушева Эльдара Беаслановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет под арестом до 14 мая 2026 года.

На допросе обвиняемый частично признал вину. По данным следствия, 19-летний Эльдар по поручению организаторов выступал в роли «курьера» и передал часть похищенного из квартиры на Строгинском бульваре другим соучастникам в торговом центре в ТиНАО.

Мошенники убедили футболиста-убийцу Секача, что он участвует в спецоперации

Ранее столичные следователи восстановили хронологию убийства предпринимательницы, совершенного 20-летним футболистом Даниилом Секачом на глазах у её дочери. Мошенники, обрабатывавшие спортсмена с февраля, убедили его, что он участвует в секретной операции, и отправили в Москву. Получив адрес и инструкции, Секач под диктовку кураторов вскрывал сейф, а затем избил и зарезал вернувшуюся хозяйку. После убийства он продолжил выполнять абсурдные указания, похитил деньги и ценности, а затем выбросил добычу из окна. Футболиста задержали в гостинице, ему предъявлено обвинение в убийстве и разбое.

Обложка © Пресс-служба Мосгорсуда

Наталья Демьянова
