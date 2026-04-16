Оставил канал коллеге и исчез: Тело военкора Воеводы, попрощавшегося с подписчиками в предсмертном видео, не нашли

В квартире военного блогера и пилота Ка-52 Алексея Земцова, известного под псевдонимом Воевода, не обнаружили его самого. Поиски мужчины продолжаются уже одиннадцать часов после того, как в его телеграм-канале появилось тревожное обращение. Об этом узнал Mash.

Вечером 15 апреля в блоге вышли несколько видеороликов. Судя по смене одежды, записи готовились заранее.

Помимо профессиональных трудностей, в публикациях упоминались и личные неурядицы, включая конфликт с супругой. Бывшая жена Земцова в беседе с журналистами подчеркнула, что давно не поддерживает связь с мужчиной, отметив, что их отношения были сложными.

Свой канал на 175 тысяч подписчиков блогер передал коллеге Кириллу Фёдорову. Тот успел опубликовать видео с комментарием «надеюсь, этого не случилось», но вскоре удалил пост. Подобные действия совершили и другие администраторы сообществ, сделавшие репост.

В своей записи Земцов пообещал, что не станет жить «с позором». Он продемонстрировал папку с материалами, которые, по его словам, помогут следствию в случае его гибели.

Напомним, информация о смерти автора телеграм-канала «Воевода вещает» начала распространяться после соответствующего видео. Информацию о случившемся также подтвердил военный эксперт Борис Рожин. По данным Рожина, трагедия произошла на фоне серьёзных потрясений в жизни офицера. По имеющимся сведениям, он столкнулся с тяжёлым конфликтом по месту службы и изменой супруги.