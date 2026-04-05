В аккаунте самарского бойца с позывным Велес сообщается о его гибели в зоне специальной военной операции. Военнослужащий был автором-прозаиком и вёл Telegram-канал «VELES тихонько пишет».

«О месте и дате похорон мы сообщим отдельно», — уточнили в Telegram-канале.

Боец участвовал в боевых действиях с самого начала спецоперации. Его Telegram-канал насчитывает более 48 тысяч подписчиков.

В 2024 году Велес выпустил книгу и стал лауреатом премии имени Арсеньева в номинации «Судьба человека».

Ранее стало известно, что сын замглавы ЦРУ Майкл Глосс, погибший в зоне спецоперации во время первого задания, помогал вытаскивать раненых из подбитой боевой машины пехоты (БМП). Погибший на СВО Майкл Глосс сражался на стороне Вооружённых сил Российской Федерации под Часовым Яром, участвовал в штурмах. Его отец назвал это «полной неожиданностью» для семьи. Глосс погиб 4 апреля 2024 года, похоронен в декабре после того, как его останки были переданы родным.