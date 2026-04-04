Сын замглавы ЦРУ Майкл Глосс, погибший в зоне спецоперации во время первого задания, помогал вытаскивать раненых из подбитой боевой машины пехоты (БМП). Об этом ИС «Вести» сообщил сослуживец Глосса.

«Когда машина подорвалась, нормальный человек просто спрячется или убежит, а он как пожарный, который лезет в огонь. Он не растерялся, он начал помогать вытаскивать раненых», — рассказал военнослужащий с позывным Муха.

Погибший на СВО Майкл Глосс сражался на стороне Вооружённых сил Российской Федерации под Часовым Яром, участвовал в штурмах. Его отец назвал это «полной неожиданностью» для семьи. Глосс погиб 4 апреля 2024 года, похоронен в декабре после того, как его останки были переданы родным.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что линия боевого соприкосновения, которая тянется вдоль Днепра, упирается в две ключевые позиции — Антоновский мост и остров Белогрудый. На этих участках фиксируется устойчиво высокий уровень боевой активности, а вооружённые столкновения на данных направлениях идут безостановочно.