«Ахмат» ударил «Молнией»: Спецназ уничтожил пункт ВСУ и склад под Харьковом

На Харьковском направлении военнослужащие «Ахмата», входящего в структуру Минобороны России, ликвидировали пункт дислокации, складскую инфраструктуру и позицию расчёта беспилотников украинской армии. Об уничтожении этих объектов отчитался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, разместивший информацию в своём телеграм-канале.

Пункт дислокации и склад ВСУ уничтожены на харьковском направлении. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«С применением ударного БПЛА «Молния» цели были отработаны с характерной точностью», — отметил он.

Кадыров констатировал, что объекты, именовавшиеся временными пунктами дислокации, с лихвой оправдали данный статус, став окончательно временными, тогда как склад и точка размещения расчёта БПЛА были полностью стёрты с лица земли.

Ранее российские военные из группировки «Восток» рассказали, как штурмовали посёлок Бойково в Запорожской области, освобождённый 1 апреля. По словам одного из бойцов, противник настолько растерялся от внезапности атаки, что сразу бросился отступать.