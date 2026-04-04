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Опубликовано 4 апреля, 15:24

«Ахмат» ударил «Молнией»: Спецназ уничтожил пункт ВСУ и склад под Харьковом

Кадыров сообщил об ударе ВС РФ по складу и пункту ВСУ под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

На Харьковском направлении военнослужащие «Ахмата», входящего в структуру Минобороны России, ликвидировали пункт дислокации, складскую инфраструктуру и позицию расчёта беспилотников украинской армии. Об уничтожении этих объектов отчитался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, разместивший информацию в своём телеграм-канале.

Пункт дислокации и склад ВСУ уничтожены на харьковском направлении. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«С применением ударного БПЛА «Молния» цели были отработаны с характерной точностью», — отметил он.

Кадыров констатировал, что объекты, именовавшиеся временными пунктами дислокации, с лихвой оправдали данный статус, став окончательно временными, тогда как склад и точка размещения расчёта БПЛА были полностью стёрты с лица земли.

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Вероника Бакумченко
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