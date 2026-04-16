16 апреля, 06:12

Покончил с собой автор канала «Воевода вещает», военный лётчик Алексей Земцов

Обложка © Telegram / Воевода вещает

Стало известно о смерти администратора популярного Telegram-канала «Воевода вещает». Информацию о случившемся подтвердил военный эксперт Борис Рожин.

Автором ресурса являлся лётчик ударного вертолёта Ка-52, гвардии старший лейтенант Алексей Земцов, известный в Сети под позывным Воевода. На данный момент на сообщество подписаны более 170 тысяч человек.

По данным Рожина, трагедия произошла на фоне серьёзных потрясений в жизни офицера. По имеющимся сведениям, он столкнулся с тяжёлым конфликтом по месту службы и изменой супруги.

Родные и близкие пока не делали официальных заявлений о смерти Земцова.

Ранее сообщалось о смерти Николая Шарапова. Военнослужащий был автором-прозаиком и вёл Telegram-канал «VELES тихонько пишет». Боец участвовал в боевых действиях с самого начала спецоперации. Его Telegram-канал насчитывает более 48 тысяч подписчиков.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
