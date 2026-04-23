Суды продолжают возвращать квартиры продавцам после «дела Долиной»

Решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной не изменило ситуацию для многих покупателей недвижимости. Несмотря на ожидаемый поворот практики, нижестоящие суды продолжают выносить решения в пользу продавцов.

По данным телеграм-канала Baza, после вердикта зафиксировано как минимум 30 подобных случаев. Покупатели утверждают, что с них по-прежнему требуют не только проверить документы, но и фактически проводить собственное расследование — от общения с соседями до анализа поведения продавца.

Иногда применяется двусторонняя реституция: жильё возвращают прежнему владельцу, а деньги — покупателю. Однако на практике добиться возврата средств крайне сложно: деньги нередко уже потрачены или переведены мошенникам, а выплаты растягиваются на годы.

Правоохранительные органы также не спешат возбуждать уголовные дела, ссылаясь на гражданско-правовой характер споров. Пострадавшие пытаются добиться пересмотра подхода через обращения в Верховный суд, а риелторы ищут новые способы защиты клиентов.

Ранее Life.ru сообщал, что двое фигурантов дела Долиной оказались опытными преступниками. Артур Каменецкий ранее был осуждён за мошенничество в особо крупном размере, грабёж, подделку официальных бумаг и вымогательство. Его подельник Дмитрий Леонтьев тоже не в первый раз предстал перед судом.