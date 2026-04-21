Нотариус не одобрил бы сделку Долиной, заявил глава ФНП

Ни один нотариус не стал бы удостоверять сделку с квартирой Ларисы Долиной. По его словам, после этого случая и других историй с обманутыми продавцами россияне стали чаще прибегать к нотариальному оформлению сделок с жильём. В 2025 году количество таких обращений выросло почти на четверть. Об этом заявил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

«Если говорить о деле Долиной, если бы участники этой сделки обратились к нотариусу, то любой добросовестный нотариус в удостоверении сделки отказал», — сказал он на пресс-конференции «Нотариат 2026: достижения, новшества и перспективы».

При этом часть граждан по-прежнему пытается сэкономить и оформляет сделки без участия нотариуса. Глава ФНП отметил, что такая экономия может обернуться длительными судебными разбирательствами и другими проблемами.

Он подчеркнул, что ключевая задача нотариуса — проверить законность операции, убедиться в подлинности намерений сторон и отсутствии давления на участников сделки. Для этого специалист задаёт уточняющие вопросы и несёт ответственность за итог.

По мнению Корсика, проблема мошенничества на рынке недвижимости остаётся актуальной. Он считает, что расширение практики нотариального удостоверения может повысить безопасность сделок и защитить права собственников.

Напомним, афера с недвижимостью певицы Ларисы Долиной дошла до логического финала: суд встал на сторону добросовестной покупательницы и потребовал артистку освободить проданное жильё. История началась в 2024 году, когда мошенники, прикинувшись силовиками и банкирами, развели певицу на 317 миллионов рублей, в том числе заставив продать элитную недвижимость.

Ранее сообщалось, что российские риелторы вводят новые меры контроля при покупке жилья, чтобы избежать обмана по «схеме Долиной». Теперь агентства требуют письменного подтверждения от нескольких членов семьи продавца о добровольности сделки и его адекватном состоянии. Если родственники за границей или собственник отказывается дать контакты, агентство может отказаться от сделки. Исключение — одинокие пенсионеры, у которых не у кого спросить.