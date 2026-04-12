«Схема Долиной» заставила риелторов проверять родственников продавца жилья

Российские риелторы вводят новые меры контроля при покупке жилья, чтобы избежать обмана по так называемой схеме Долиной. Теперь агентства требуют письменного подтверждения от нескольких членов семьи продавца о добровольности сделки и его адекватном состоянии, сообщает Baza.

Справок из психдиспансера и стандартных документов стало недостаточно — слишком высок риск, что владелец впоследствии оспорит продажу и вернёт квартиру. Если родственники находятся за границей или сам собственник отказывается предоставить их контакты, агентство может отказаться от сделки.

Под новые критерии не подпадают только одинокие пенсионеры — спросить об их добровольном намерении попросту не у кого. Риски для агентств и покупателей сейчас оцениваются выше потенциальной прибыли.

Ранее Верховный суд вмешался в ситуацию с квартирой пенсионерки в Великом Новгороде, которая была продана риэлтором по «схеме Долиной». Женщина продала единственную квартиру за 1,9 млн рублей через сервис срочного выкупа, а деньги перевела мошенникам. Изначально суд поддержал покупателя, но при апелляции экспертиза выявила у пенсионерки расстройство личности: она находилась под влиянием аферистов и не осознавала сути сделки.