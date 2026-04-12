Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 08:13

«Схема Долиной» заставила риелторов проверять родственников продавца жилья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Российские риелторы вводят новые меры контроля при покупке жилья, чтобы избежать обмана по так называемой схеме Долиной. Теперь агентства требуют письменного подтверждения от нескольких членов семьи продавца о добровольности сделки и его адекватном состоянии, сообщает Baza.

Справок из психдиспансера и стандартных документов стало недостаточно — слишком высок риск, что владелец впоследствии оспорит продажу и вернёт квартиру. Если родственники находятся за границей или сам собственник отказывается предоставить их контакты, агентство может отказаться от сделки.

Под новые критерии не подпадают только одинокие пенсионеры — спросить об их добровольном намерении попросту не у кого. Риски для агентств и покупателей сейчас оцениваются выше потенциальной прибыли.

«Бабуля из схемы Долиной» не смогла через суд отобрать у новой хозяйки квартиру в Москве

Ранее Верховный суд вмешался в ситуацию с квартирой пенсионерки в Великом Новгороде, которая была продана риэлтором по «схеме Долиной». Женщина продала единственную квартиру за 1,9 млн рублей через сервис срочного выкупа, а деньги перевела мошенникам. Изначально суд поддержал покупателя, но при апелляции экспертиза выявила у пенсионерки расстройство личности: она находилась под влиянием аферистов и не осознавала сути сделки.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar