Верховный суд встал на сторону пенсионерки, продавшей жильё по схеме Долиной

Верховный суд вмешался в ситуацию с квартирой пенсионерки в Великом Новгороде, которая была продана директором агентства недвижимости по «схеме Долиной». Как сообщает Baza, суд постановил вернуть жильё законной владелице.

Согласно информации Telegram-канала, 73-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые убедили её продать свою единственную квартиру. Риэлтор купил жильё за 1,9 миллиона рублей через сервис срочного выкупа, а полученные деньги пенсионерка перевела аферистам.

Изначально суд поддержал нового владельца, но при апелляции была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, выявившая у женщины расстройство личности. Эксперты заключили, что она находилась под влиянием мошенников и не осознавала сути сделки.

В итоге квартиру вернули пожилой россиянке. Попытка мужчины оспорить это решение в Верховном суде не увенчалась успехом: жильё осталось за женщиной, а покупателю вернут его средства.

Ранее в Москве суд принял решение в пользу покупательницы квартиры, чью сделку попыталась оспорить бывшая владелица. В конце 2023 года пенсионерка продала однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров. Договор был заверен нотариусом, женщина получила деньги и снялась с регистрационного учёта. Однако позже она обратилась в полицию с заявлением о том, что все вырученные средства перевела мошенникам.