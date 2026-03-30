Верховный суд встал на сторону пенсионерки, продавшей жильё по схеме Долиной
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Sumchenko
Верховный суд вмешался в ситуацию с квартирой пенсионерки в Великом Новгороде, которая была продана директором агентства недвижимости по «схеме Долиной». Как сообщает Baza, суд постановил вернуть жильё законной владелице.
Согласно информации Telegram-канала, 73-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые убедили её продать свою единственную квартиру. Риэлтор купил жильё за 1,9 миллиона рублей через сервис срочного выкупа, а полученные деньги пенсионерка перевела аферистам.
Изначально суд поддержал нового владельца, но при апелляции была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, выявившая у женщины расстройство личности. Эксперты заключили, что она находилась под влиянием мошенников и не осознавала сути сделки.
В итоге квартиру вернули пожилой россиянке. Попытка мужчины оспорить это решение в Верховном суде не увенчалась успехом: жильё осталось за женщиной, а покупателю вернут его средства.
Ранее в Москве суд принял решение в пользу покупательницы квартиры, чью сделку попыталась оспорить бывшая владелица. В конце 2023 года пенсионерка продала однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров. Договор был заверен нотариусом, женщина получила деньги и снялась с регистрационного учёта. Однако позже она обратилась в полицию с заявлением о том, что все вырученные средства перевела мошенникам.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.