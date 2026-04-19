Многодетную мать из Москвы хотят оставить без Audi по «схеме Долиной»

У московской многодетной матери-одиночки пытаются отобрать Audi по так называемой «схеме Долиной». Женщина купила машину через цепочку продавцов и не знала, что первый владелец попал в аферу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как рассказала Яна, она год назад взяла кредит и купила авто за 2,8 миллиона рублей у перекупщика Красильникова. Машина была оформлена на его 72-летнюю тётю, но перекупщик заверил, что это нормально. Через три месяца Яне пришла повестка в суд — сделку хотели отменить. В суде выяснилось, что первый хозяин Audi — 23-летний Максим — продал машину, потому что его обманули люди, представившиеся сотрудниками ФСБ и полиции.

Авто за миллион рублей купил перекуп Кузьмин, а на следующий день перепродал Красильникову. Мать Максима (она юрист) решила вернуть сыну машину через суд. Химкинский суд сначала оставил авто Яне, но областная апелляция отменила это решение. Теперь, скорее всего, машину вернут Максиму, а он должен будет вернуть деньги по цепочке. Яна считает, что процесс затянется на годы — деньги вряд ли получится взыскать с пенсионерки, на которую была оформлена машина.

Мать Максима не стала ждать решения суда и объявила Audi в розыск как угнанную. Однажды она попыталась забрать машину силой — при выезде с парковки Яну заблокировали несколько автомобилей и вызвали полицию, но те ничего не сделали, так как решения об изъятии не было. Позже к дому Яны пришли люди, назвавшиеся приставами, и потребовали отдать Audi, но документов у них не было, и они ушли.

Яна собирается подавать кассацию и бороться за машину. По её словам, автомобиль ей жизненно необходим — она одна растит троих детей, среди которых грудничок и ребёнок с ограниченными возможностями.

Раньше сообщалось, что пожилая заведующая отделением больницы в Петербурге продала четыре квартиры на 31 миллион рублей, а теперь пытается вернуть их через суд — и использует для этого схему Долиной. 70-летняя врач-терапевт всего за два месяца избавилась почти от всей своей недвижимости: трёх квартир в Василеостровском районе и одной в Петергофе.