«Схема Долиной» по-петербургски: Врач продала четыре квартиры и требует всё назад

Пожилая заведующая отделением петербургской больницы продала четыре квартиры на 31 миллион рублей, а теперь пытается отсудить их обратно, используя схему Долиной. 70-летняя врач-терапевт всего за два месяца избавилась от почти всей своей недвижимости: трёх квартир в Василеостровском районе и одной в Петергофе. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

В одной из квартир пенсионерка продолжила жить, так и не передав ключи новой владелице. Та, в свою очередь, продала своё прежнее жильё, чтобы купить квартиру поближе к клинике, где лечится её больная раком мать. Одному из покупателей пенсионерка объясняла спешку скорым переездом к родственникам в Эстонию. Формально все требования закона были соблюдены: перед сделками женщина посетила психиатра, а каждый договор заверил нотариус.

Оспаривать заключённые соглашения пенсионерка решилась лишь спустя полгода — к тому моменту новые хозяева уже успели сделать ремонт в некоторых квартирах. По версии женщины, она действовала под влиянием мошенников, продала всё нажитое, а вырученные 31 миллион рублей передала наличными неизвестным курьерам. При этом другие свои сбережения — 6 миллионов, лежавшие на счету, — она отдавать аферистам не стала.

Петродворцовый районный суд уже признал одну из сделок недействительной, и в апреле Санкт-Петербургский городской суд оставил это решение в силе. В настоящий момент пенсионерка судится одновременно с четырьмя покупателями.

Ранее сообщалось, что жертвой известной мошеннической «схемы Долиной» стала чемпионка Европы по хоккею на траве Елизавета Дианова. Всё началось три года назад, когда девушка, работавшая риелтором, решила купить квартиру у пожилой женщины за 10 миллионов рублей. Будучи в курсе распространённых афер, Дианова проявила предельную осторожность: она не только получила от продавщицы справки из наркологического и психоневрологического диспансеров, но и оплатила независимое обследование, включавшее электроэнцефалограмму и психологические тесты.