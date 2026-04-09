Хоккеистка-чемпионка Дианова осталась без денег и квартиры из-за схемы Долиной

Чемпионка Европы по хоккею на траве Елизавета Дианова стала жертвой известной мошеннической схемы Долиной. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza. История началась три года назад, когда девушка решила купить квартиру у пенсионерки за 10 миллионов рублей.

Тогда Дианова работала риелтором и будучи в курсе распространённых афер, проявила максимальную осмотрительность: она не только взяла у продавщицы справки из наркологического и психоневрологического диспансеров, но и оплатила независимое обследование с электроэнцефалограммой и психологическими тестами. Все исследования подтвердили, что бабушка полностью дееспособна.

Успокоенная этим, спортсменка продала собственную квартиру и вложила деньги в новое жильё. Однако радость была недолгой — въехать в купленную квартиру она не смогла. Оказалось, что пенсионеркой манипулировали мошенники. Когда Дианова приехала проверить недвижимость, замки уже были заменены. Вскрывать дверь пришлось с полицией.

На сегодняшний день бывшая спортсменка проиграла два судебных процесса и не оставляет надежд — она подала кассационную жалобу.

