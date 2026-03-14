Бизнесвумен из Москвы отсудила у бывшего 16,5 млн рублей по схеме Долиной

Москвичка через суд вернула 16,5 миллиона рублей, подаренных бывшему возлюбленному, доказав, что из-за психического расстройства не отдавала отчёта в своих действиях. Об этом телеграм-каналу «Baza» рассказал сам молодой человек.

Отношения пары начались в 2020 году после знакомства на сайте. Девушка рассказала, что её семья владеет крупным прачечным бизнесом. По её совету Денис открыл компанию грузоперевозок, но позже отцу Мартины удалось переоформить бизнес на дочь. В благодарность за вклад девушка подарила молодому человеку 16,5 миллиона рублей на квартиру, оформив дарственную у нотариуса.

В конце 2023 года пара окончательно рассталась. Спустя несколько месяцев Мартина подала на экс-бойфренда в суд, обвинив его в насилии и принуждении к подписанию договора. Ключевым доказательством стала экспертиза Института Сербского, установившая у женщины «инфантильное расстройство личности» на момент передачи денег.

Суды трёх инстанций признали сделку недействительной. Денис считает это опасным прецедентом, ведь теперь даже нотариально заверенный договор можно аннулировать по «схеме Долиной». Сам он пытался оспорить выводы экспертов, но СК нарушений не нашёл, однако усмотрел признаки мошенничества в действиях Мартины.

