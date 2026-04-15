«Соседка из схемы Долиной» приняла в дар от деда дом за 7 млн, но ему не сказала

В Москве 63-летний пенсионер инвалид передал своей соседке по договору дарения квартиру и земельные участки общей стоимостью более 7 миллионов рублей. Женщина ввела его в заблуждение, убедив, что недвижимость передаётся для дальнейшего проведения ремонта.

Когда обман вскрылся, на «соседку из схемы Долиной» подали жалобу. Кунцевская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению о нарушении жилищных прав. В ходе разбирательства факт введения в заблуждение подтвердился.

«По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление о признании договора дарения квартиры недействительным. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме», — говорится в сообщении.

Кроме того, по инициативе прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Рассмотрение искового заявления прокуратуры о признании недействительным договора дарения земельных участков, исполнение судебного решения, а также ход расследования уголовного дела остаются на контроле.

Ранее Life.ru рассказал о пожилой заведующей отделением одной из петербургских больниц, которая продала четыре квартиры на общую сумму 31 миллион рублей, а теперь пытается вернуть их обратно через суд, используя схему, известную по делу певицы Долиной. 70-летняя врач-терапевт всего за два месяца избавилась практически от всей своей недвижимости — трёх квартир в Василеостровском районе и одной в Петергофе. При этом в одной из проданных квартир пенсионерка продолжала жить, так и не передав ключи новой собственнице.