14 апреля, 01:38

Обманувшие Долину аферисты выманили у глухонемой пенсионерки 2,7 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Организованная группа, провернувшая аферу с квартирой певицы Ларисы Долиной, выманила 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Подмосковья. Об этом говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА «Новости».

Потерпевшая – инвалид. Она сообщала мошенникам, что не слышит и не может отвечать на звонки. Женщина просила писать ей текстовые сообщения.

«Это указывает на осведомлённость членов организованной группы о том, что она является беззащитным лицом в силу своего заболевания», – отмечается в документе.

Наличие переписки в мессенджерах подтверждается протоколом осмотра мобильного телефона потерпевшей. Сама пенсионерка давала показания через сурдопереводчика.

Долина сыграла в спектакле эпизод про старушку, которую выгнали из квартиры, и спела «Погоду в доме»

Ранее Life.ru писал, что фигуранты дела Ларисы Долиной активно использовали криптовалюту. Одна из осуждённых выполняла роль курьера: забирала посылки с деньгами у потерпевших и отвозила их в пункт обмена криптовалюты. Там сотрудники извлекали деньги, пересчитывали их и зачисляли на криптокошелёк. Схема позволяла переводить наличные в цифровые активы, заметая следы.

BannerImage
Юния Ларсон
