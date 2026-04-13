Обманувшие Долину мошенники активно использовали криптокошельки

Мошенники по делу о хищении денег певицы Ларисы Долиной активно использовали криптовалюту. Об этом говорится в материалах судебного дела, сообщает ТАСС.

В документах указано, что одна из осуждённых выполняла роль курьера. Она забирала посылки с деньгами у потерпевших.

В материалах сказано, что вина Цырульниковой, Леонтьева, Каменецкого и Основы подтверждается показаниями самой Цырульниковой. Из них следует, что она забирала у потерпевших посылки, которые затем отвозила в пункт обмена криптовалюты, где сотрудники извлекали из посылок деньги, пересчитывали их и зачисляли на криптокошелёк.

В деле также есть данные о переписке фигурантов с криптобиржами. Схема позволяла переводить наличные в цифровые активы.

Ранее сообщалось, что осуждённая по этому делу Анжела Цырульникова заявила в суде, что сама была жертвой. Её защита утверждала, что женщина действовала под психическим принуждением и не знала содержимого посылок. Библиотекарь просила назначить условный срок, однако суд приговорил её к семи годам колонии. Напомним, Лариса Долина лишилась всех сбережений и квартиры после звонков мошенников в 2024 году.