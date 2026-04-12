Осуждённая по делу Долиной курьер заявила, что была жертвой мошенников

Библиотекарь Анжела Цырульникова, осуждённая по делу о мошеннистве с квартирой Ларисы Долиной, заявила, что сама стала жертвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы судебного заседания в Москве.

«Защита полагает, что Цырульникова А. Н. является такой же потерпевшей по уголовному делу, поскольку находилась под психическим принуждением со стороны неустановленных лиц, под влиянием которых передала свои сбережения, продала украшения, а также взяла кредиты», — сказано в материалах.

Адвокат отметил, что Цырульникова была лишь курьером и не знала содержимого посылок. На основании этого осуждённая просила назначить условный срок. Библиотекарь получила самое строгое наказание в виде семи лет заключения.

Напомним, 3 августа 2024 года стало известно, что Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. С апреля по июнь злоумышленники убеждали артистку перевести деньги на так называемый «безопасный счёт». В результате певица лишилась всех сбережений и продала квартиру. После этого скандала Долина стала выступать с пониженными гонорарами и не скрывает эмоций на концертах.

