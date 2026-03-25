Лариса Долина выступает со скидками и со слезами после скандала с квартирой

Певица Лариса Долина выступает со скидками и при полупустых залах после скандала с квартирой. Данную информацию передаёт Super.ru со ссылкой на инсайдера.

Гонорар народной артистки за живое исполнение хита «Погода в доме» снизился с 3,5 до 3 миллионов рублей. Заказчик при желании может выбить скидку ещё в 700 тысяч, однако от райдера с пятизвёздочным уровнем комфорта Долина отказываться не готова.

Концерты певицы также перестали собирать аншлаги. За 12 дней до одного из выступлений были выкуплены только левые стороны зала и балкона. За три дня до мероприятия картина продаж выглядела странно: балкон раскупили полностью, но при этом часть мест в партере и амфитеатре освободилась, а те, что были доступны ранее, заняли.

Несмотря на немногочисленную публику, зрители встретили Долину приветливо. После оваций артистка не сдержала эмоций и расплакалась, признавшись, что без зрителей её творчество не имеет смысла. Тем не менее трогательный момент был омрачён, когда певица отказалась спуститься со сцены к женщине в инвалидной коляске, которая хотела вручить ей цветы.

Ранее сообщалось, что около полусотни зрителей демонстративно покинули зал во время выступления Ларисы Долиной в Петербурге. Артистка должна была ставить финальную точку в концертной программе джазового фестиваля. Однако сразу после того, как Долина завершила первую композицию, часть публики стала подниматься с мест и направляться к выходу, не дожидаясь окончания выступления.