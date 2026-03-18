Зрители массово разбежались с выступления Долиной в Петербурге

Порядка 50 человек демонстративно покинули зал во время первого после судебных тяжб за квартиру выступления Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге на фестивале «Триумф Джаза». Видео массового ухода гостей распространил Telegram-канал Mash.

Зрители массово покинули зал во время выступления Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / Mash

Народная артистка завершала джазовый фестиваль и вышла к публике неожиданно для многих — в тот момент, когда Игорь Бутман общался с аудиторией. Известный саксофонист сначала попрощался со зрителями под овации и только затем анонсировал появление Долиной, после чего начался её номер. До этого анаонсами занимался конферансье, и зрители горячо поддерживали каждого из выступавших.

По информации Telegram-канала, сразу после исполнения первой композиции из зала начали уходить люди — это происходило прямо во время концерта.

Несмотря на произошедшее, некоторые поклонники всё же остались до конца и после выступления вручили певице цветы.

Напомним, дело Долиной по квартирному вопросу всё не утихает. Певица настаивает на том, что стала жертвой аферистов, убедивших её продать жильё. На днях артистка подала иск на сумму более 176 миллионов рублей к четырём фигурантам — Андрею Основе, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Анжеле Цырульниковой. Все они уже получили сроки по уголовному делу.