Долина через суд требует 176 млн с мошенников, оставивших её без квартиры

Певица Лариса Долина, которая осталась без своей элитной квартиры в Москве, подала в суд на мошенников, обманом убедивших её продать жильё. Сумма иска артистки составила более 176 миллионов рублей. Соответствующий иск поступил в Балашихинский суд Москвы.

Ответчиками выступают Андрей Основа, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Анжела Цырульникова. Дело будет рассматривать Балашихинский суд. Указанные лица уже получили сроки в рамках уголовного дела. Их признали виновными в участии в мошеннической схеме. Цырульникова получила 7 лет общего режима и штраф ₽1 млн, Леонтьев — 7 лет общего режима и штраф ₽900 тысяч, Каменецкий — 7 лет строгого режима и штраф ₽900 тысяч, Основа — 4 года общего режима и штраф ₽900 тысяч.

Ранее Лариса Долина призналась, что пока не может позволить себе новую квартиру взамен проданной по указке мошенников. Сейчас народная артистка России живёт на съёмном жилье. Афера с недвижимостью Долиной дошла до логического финала сравнительно недавно: суд встал на сторону добросовестной покупательницы и потребовал артистку освободить проданное жильё. Сама история началась ещё в 2024 году — мошенники, прикинувшись силовиками и банкирами, развели певицу на 317 миллионов рублей, в том числе заставили её продать элитную недвижимость.