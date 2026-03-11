Лариса Долина после скандала с квартирой заявила, что «жива-здорова»

Лариса Долина рассказала о своём состоянии после скандала с квартирой, прогремевшего на всю страну. По словам народной артистки России, она «жива-здорова» и пережила все проблемы.

«Справилась, как видите. Жива, здорова, даже улыбаюсь. Так что всё хорошо», — сказала она.

По словам Долиной, первым её поддержал саксофонист Игорь Бутман, и она в целом убедилась, что имеет много друзей среди коллег как по джазу, так и по популярной музыке. Певица признаётся, что получила очень много тёплых слов.

Напомним, скандал с потерей элитной квартиры в московских Хамовниках и суды сильно ударили по гастрольному графику Ларисы Долиной. Артистка отменила или перенесла концерты в Туле, Санкт-Петербурге и Москве. А ещё певица изменила ценовую политику, снизив гонорар.