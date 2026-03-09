Владимир Путин
9 марта, 10:08

Долина наняла больше телохранителей из-за угроз убийством

Народная артистка Лариса Долина теперь появляется на публике в сопровождении внушительной группы охраны. На гастролях и мероприятиях певицу, получающую угрозы убийством, страхуют не менее четырех секьюрити, заметил продюсер Сергей Дворцов.

«Лариса Александровна усилила свою охрану: с ней ездят более четырёх телохранителей не только на гастроли по России, но и на московские мероприятия», — сказал Аиф Дворцов.

Это прописано в её райдере наравне с требованиями к технике, закускам и напиткам. Представитель певицы Сергей Пудовкин уже объяснял усиление мер безопасности чрезмерным вниманием к персоне. 8 марта Долина уже опробовала новые условия на корпоративе в Петербурге, поздравив банковских сотрудниц.

История с потерей квартиры в Хамовниках и суды ударили по гастрольному графику. Концерты в Туле, Петербурге и Москве были отменены или перенесены. Кроме того, Долина серьёзно изменила ценовую политику на свои выступления, снизив гонорар за корпоратив 8 Марта до 3,5 миллиона рублей, что в три раза меньше прежних расценок.

