Регион
8 марта, 14:49

Долина снизила цену на корпоратив 8 Марта в три раза после потери квартиры

Обложка © ТАСС /Павел Селезнев/NEWS.ru

Народная артистка РФ Лариса Долина серьёзно изменила ценовую политику на свои выступления – она готова выступить за 3,5 миллиона рублей, что в три раза меньше, чем раньше. Продюсер Сергей Дворцов обратил внимание на необычно низкий гонорар певицы за корпоратив 8 Марта.

«Для сравнения: раньше гонорары певицы за частные выступления достигали более 12 миллионов рублей за один концерт», — поделился Дворцов с Аиф.

Продюсер связывает падение цены с затяжным скандалом вокруг недвижимости Долиной. Певица больше года судилась из-за квартиры в Хамовниках, которую сама же продала за 112 миллионов рублей, но отказалась выезжать, ссылаясь на мошенников. Покупательница Полина Лурье с двумя детьми осталась без жилья и денег. В декабре 2025 года Верховный суд встал на сторону покупательницы, и 19 января Долину выселили. Сейчас звезда живёт в съёмной квартире.

Лариса Долина проведёт 8 Марта на корпоративе с банкирами, чтобы компенсировать срыв концерта
Лариса Долина проведёт 8 Марта на корпоративе с банкирами, чтобы компенсировать срыв концерта

