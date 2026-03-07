Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 10:14

Лариса Долина проведёт 8 Марта на корпоративе с банкирами, чтобы компенсировать срыв концерта

Обложка © ВКонтакте / Лариса Долина

Обложка © ВКонтакте / Лариса Долина

Народная артистка России Лариса Долина встретит Международный женский день на частном выступлении перед сотрудниками банковской сферы в Санкт-Петербурге. Life.ru узнал, после недавней потери квартиры певица вынуждена работать даже в праздник.

По данным источника, гонорар Долиной за корпоратив в Питере составит не менее 3,5 миллиона рублей. Эти средства помогут артистке компенсировать финансовые потери из-за провала концерта в подмосковной Коломне, который должен был состояться 11 марта.

За несколько дней до мероприятия в Коломне было продано менее 30% билетов. ДК «Тепловозостроитель» вмещает около 600 человек, билеты стоили от 2900 до 6500 рублей. Таким образом, Долина могла заработать около 3 миллионов рублей, но концерт пришлось перенести.

Команда артистки подтвердила, что выступление в Коломне перенесено на ноябрь 2026 года по техническим причинам.

На Бали участились случаи мошенничества с арендой вилл по «схеме Долиной»
На Бали участились случаи мошенничества с арендой вилл по «схеме Долиной»

Тема о мошенничестве преследует артистку давно, но реальную угрозу в преддверии праздников несет отдельная категория вредителей — мошенники начали использовать праздничную повестку перед Международным женским днём для новых схем обмана в интернете. Пользователям в Telegram рассылают сообщения с приглашениями на якобы праздничные концерты популярных артистов.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Лариса Долина
  • 8 марта
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar