Лариса Долина проведёт 8 Марта на корпоративе с банкирами, чтобы компенсировать срыв концерта

Народная артистка России Лариса Долина встретит Международный женский день на частном выступлении перед сотрудниками банковской сферы в Санкт-Петербурге. Life.ru узнал, после недавней потери квартиры певица вынуждена работать даже в праздник.

По данным источника, гонорар Долиной за корпоратив в Питере составит не менее 3,5 миллиона рублей. Эти средства помогут артистке компенсировать финансовые потери из-за провала концерта в подмосковной Коломне, который должен был состояться 11 марта.

За несколько дней до мероприятия в Коломне было продано менее 30% билетов. ДК «Тепловозостроитель» вмещает около 600 человек, билеты стоили от 2900 до 6500 рублей. Таким образом, Долина могла заработать около 3 миллионов рублей, но концерт пришлось перенести.

Команда артистки подтвердила, что выступление в Коломне перенесено на ноябрь 2026 года по техническим причинам.

Тема о мошенничестве преследует артистку давно, но реальную угрозу в преддверии праздников несет отдельная категория вредителей — мошенники начали использовать праздничную повестку перед Международным женским днём для новых схем обмана в интернете. Пользователям в Telegram рассылают сообщения с приглашениями на якобы праздничные концерты популярных артистов.