1,7 млн постов: Скандал и лавина мемов сделали Долину главной героиней соцсетей

Певица Лариса Долина стала самой упоминаемой женщиной в российских соцсетях за год — её имя прозвучало 1,7 миллиона раз. Об этом свидетельствуют данные за период с 1 марта 2025 по 1 марта 2026 года, которые оказались в распоряжении РБК.

Интерес к певице подогрела громкая история с продажей квартиры в августе 2024 года , которая вам всем наверняка известна: Долина через суд вернула себе проданную квартиру, заявив, что действовала пол влиянием мошенников.

Второе место по упоминаемости заняла спикер МИД РФ Мария Захарова (1,5 млн), третье — председатель Совфеда Валентина Матвиенко (1,4 млн). В пятёрку также вошли певица Ольга Бузова и журналистка Ксения Собчак. При этом более половины списка составили артистки — от Надежды Кадышевой до Инстасамки.

В традиционных СМИ картина иная: там лидирует Захарова, за ней — глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а Долиной в топе нет.

После скандала с квартирой Ларисы Долиной дела у певицы пошли не очень хорошо из-за отмен концертов, однако это не похоронило её карьеру. В соцсетях распространился ироничный мем со словами «я был под влиянием мошенников». Также Life.ru сообщал, что артистка собирается провести 8 Марта на корпоративе с банкирами, чтобы компенсировать потери.