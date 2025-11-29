Пользователи соцсетей высмеивают Долину трендом «я был под влиянием мошенников»

Лариса Долина стала героиней нового интернет-тренда: пользователи соцсетей публикуют ироничные видео под её песню «Погода в доме» с подписью «я был под влиянием мошенников». В мемах участвуют даже Ксения Собчак и Константин Богомолов, а также появляются едкие разборы вокальных советов певицы.

Тренд «я был под влиянием мошенников» заполонил российские соцсети. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miss_triis

Народная артистка убеждена, что хейт распространяют не реальные люди, а проплаченные боты. Долина называет критику в свой адрес несправедливой, ведь её сторону принял суд.

При этом пользователи отмечают, что особенно болезненно певица реагирует на комментарии о своём творчестве — их авторы улетают в блок.