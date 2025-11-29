Пользователи соцсетей высмеивают Долину трендом «я был под влиянием мошенников»
Обложка © Telegram / Лариса Долина
Лариса Долина стала героиней нового интернет-тренда: пользователи соцсетей публикуют ироничные видео под её песню «Погода в доме» с подписью «я был под влиянием мошенников». В мемах участвуют даже Ксения Собчак и Константин Богомолов, а также появляются едкие разборы вокальных советов певицы.
Тренд «я был под влиянием мошенников» заполонил российские соцсети. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miss_triis
Народная артистка убеждена, что хейт распространяют не реальные люди, а проплаченные боты. Долина называет критику в свой адрес несправедливой, ведь её сторону принял суд.
При этом пользователи отмечают, что особенно болезненно певица реагирует на комментарии о своём творчестве — их авторы улетают в блок.
Напомним, летом 2024 года мошенники под видом сотрудников ФСБ принудили Долину продать недвижимость, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Резонансное дело певицы завершилось её судебной победой: Мосгорсуд подтвердил право собственности артистки на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. 28 ноября обвиняемым по делу вынесли приговор — от 4 до 7 лет лишения свободы, а суд также отклонил иск к самой Долиной на 112 млн рублей.
