29 ноября, 12:37

Пригожин после «отмены» Долиной призвал вернуть деньги покупательнице её квартиры

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, Владимир Гердо

В истории с отменой сделки по квартире народной артистки России Ларисы Долиной пострадал как продавец, так и покупатель, заявил продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, если певице вернули недвижимость, то покупательница должна получить обратно свои денежные средства.

«У этой истории два пострадавших: продавец и покупатель. Обе пострадавшие стороны должны прийти к нулевой точке. Если продавцу вернули квартиру, то и покупателю должны вернуть деньги», — подчеркнул Пригожин в беседе с «Лентой.ру».

Напомним, в 2024 году под видом сотрудников ФСБ и банка злоумышленники принудили Долину продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор, назначив от четырёх до семи лет лишения свободы. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск к ней на 112 млн рублей.

На фоне скандала Лариса Долина столкнулась с компанией отмены. Зрители массово сдают билеты на её концерты. За покупательницу квартиры начали заступаться российские звёзды. Сама певица обвинила проплаченных ботов в своей «отмене» после победы в суде.

