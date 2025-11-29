Пригожин после «отмены» Долиной призвал вернуть деньги покупательнице её квартиры

В истории с отменой сделки по квартире народной артистки России Ларисы Долиной пострадал как продавец, так и покупатель, заявил продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, если певице вернули недвижимость, то покупательница должна получить обратно свои денежные средства.

«У этой истории два пострадавших: продавец и покупатель. Обе пострадавшие стороны должны прийти к нулевой точке. Если продавцу вернули квартиру, то и покупателю должны вернуть деньги», — подчеркнул Пригожин в беседе с «Лентой.ру».