Алана Мамаева призвала отдать квартиру Ларисы Долиной покупательнице
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Вячеслав Прокофьев
Модель Алана Мамаева прокомментировала историю с квартирой Ларисы Долиной, в которой покупательница в итоге лишилась и недвижимости, и денег, попавших к мошенникам. Квартира была возвращена певице судом, что интернет-звезда назвала несправедливым решением.
«Квартиру должны были присудить покупательнице, а Лариса Долина пусть подаёт в суд на мошенников, которым она отдала деньги! Это моё мнение», — написала Мамаева в личном Telegram-канале.
Напомним, что Балашихинский городской суд принял решения по делу Ларисы Долиной. Судья не только снял арест со столичной квартиры певицы, но и обязал выплатить ей 175 миллионов рублей в качестве компенсации за имущественный вред в рамках гражданского судопроизводства. Тем временем, покупательнице квартиры, Полине Лурье, будет возвращён мобильный телефон, ранее изъятый следствием. К хейту Долиной подключились и другие знаменитости. Певица Слава заявила, что из-за «схемы Долиной» она не может продать квартиры, так как покупатели боятся заключать сделки с артистами.
Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».