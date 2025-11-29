Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 07:49

Алана Мамаева призвала отдать квартиру Ларисы Долиной покупательнице

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Вячеслав Прокофьев

Модель Алана Мамаева прокомментировала историю с квартирой Ларисы Долиной, в которой покупательница в итоге лишилась и недвижимости, и денег, попавших к мошенникам. Квартира была возвращена певице судом, что интернет-звезда назвала несправедливым решением.

«Квартиру должны были присудить покупательнице, а Лариса Долина пусть подаёт в суд на мошенников, которым она отдала деньги! Это моё мнение», написала Мамаева в личном Telegram-канале.

Долина стала «ночным кошмаром» в соцсетях после дела о мошенничестве
Долина стала «ночным кошмаром» в соцсетях после дела о мошенничестве

Напомним, что Балашихинский городской суд принял решения по делу Ларисы Долиной. Судья не только снял арест со столичной квартиры певицы, но и обязал выплатить ей 175 миллионов рублей в качестве компенсации за имущественный вред в рамках гражданского судопроизводства. Тем временем, покупательнице квартиры, Полине Лурье, будет возвращён мобильный телефон, ранее изъятый следствием. К хейту Долиной подключились и другие знаменитости. Певица Слава заявила, что из-за «схемы Долиной» она не может продать квартиры, так как покупатели боятся заключать сделки с артистами.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Алана Мамаева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar