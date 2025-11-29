Алана Мамаева призвала отдать квартиру Ларисы Долиной покупательнице

Модель Алана Мамаева прокомментировала историю с квартирой Ларисы Долиной, в которой покупательница в итоге лишилась и недвижимости, и денег, попавших к мошенникам. Квартира была возвращена певице судом, что интернет-звезда назвала несправедливым решением.

«Квартиру должны были присудить покупательнице, а Лариса Долина пусть подаёт в суд на мошенников, которым она отдала деньги! Это моё мнение», — написала Мамаева в личном Telegram-канале.