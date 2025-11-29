Долина стала «ночным кошмаром» в соцсетях после дела о мошенничестве

Лариса Долина вызвала волну критики и негативных комментариев в социальных сетях. Певицу обвиняют в токсичности и припоминают скандал с Валей Карнавал, сообщает Super.ru.

«Те, кто имел неосторожность познакомиться с тёмными сторонами личности народной артистки, снимают ролики о токсичности Ларисы», — говорится в публикации.

Кроме того, издание пишет о так называемой «Стене Долиной», где люди оставляют подношения, чтобы сделка с квартирой не сорвалась и не оказалась мошенничеством.

К хейту Долиной подключились и другие знаменитости. Певица Слава заявила, что из-за «схемы Долиной» она не может продать квартиры, так как покупатели боятся заключать сделки с артистами. По её словам, теперь ей приходится проходить все наркологические клиники и дополнительные проверки.

Напомним, летом 2024 года было возбуждено громкое дело о мошенничестве с недвижимостью, жертвой которой стала Долина. Преступники, выдавая себя за сотрудников ФСБ и банка, принудили её продать элитную квартиру в Хамовниках, переведя 130 млн рублей на подставные счета. Позже Мосгорсуд, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье, оставил квартиру за артисткой. 28 ноября виновным по этому делу вынесли приговор — от 4 до 7 лет колонии.