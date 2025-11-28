«Схема Долиной по-американски»: Кэти Перри отсудила у больного ветерана $1,8 млн

Американская певица Кэти Перри выиграла судебный процесс о покупке дома стоимостью 15 миллионов долларов у бизнесмена Карла Весткотта. Суд Лос-Анджелеса постановил, что ветеран армии США, находящийся в хосписе с генетическим заболеванием мозга, должен выплатить исполнительнице 1,8 миллиона долларов за невыполнение условий соглашения, сообщает The People.

В августе 2020 года Перри вместе с бывшим мужем Орландо Блумом договорились о приобретении особняка в калифорнийском Монтесито. В личном письме пара объясняла, что дом с восемью спальнями и девятью ванными комнатами идеален для них и необходим, поскольку они ждали появление на свет ребёнка. Несмотря на первоначальное согласие, Весткотт вскоре попытался оспорить сделку через суд, ссылаясь на неспособность трезво оценивать действия из-за приёма обезболивающих препаратов и диагностированной в 2015 году болезни Хантингтона.

В декабре 2023 года суд отклонил доводы бизнесмена, указав на недостаточность доказательств его невменяемости при подписании договора. В ноябре 2024 года певица подала встречный иск. Она потребовала 3,25 миллиона долларов, поскольку не могла сдать дом в аренду во время судебного разбирательства, а также 1,3 миллиона в связи с проведением ремонта. Верховный суд Калифорнии частично удовлетворил требования, значительно сократив первоначально запрашиваемую сумму компенсации.

