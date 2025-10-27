Певица Кэти Перри и экс-премьер Канады Трюдо официально подтвердили свой роман

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально подтвердили романтические отношения, появившись вместе на публике в Париже. Об этом сообщает издание TMZ.

Кэти Перри и Джастин Трюдо. Видео © TikTok/ / TMZ

«Влюблённые отправились на свидание в Париж, Франция, чтобы отпраздновать 41-й день рождения Кэти», — говорится в публикации.

Их совместный визит в знаменитое парижское кабаре 25 октября стал первым официальным подтверждением слухов о романе, циркулировавших ещё с лета. По свидетельствам очевидцев, пара выглядела необычайно счастливой и не скрывала своих чувств, выходя из заведения держась за руки. После вечера их ожидал автомобиль, где собрались десятки фотографов и поклонников.

Слухи о возможных отношениях между певицей и политиком начали активно распространяться после её расставания с Орландо Блумом. Ранее их уже замечали вместе на ужине в Монреале и во время прогулки в парке Маунт-Ройал, а недавно — в момент отдыха на яхте, однако до настоящего момента пара воздерживалась от каких-либо комментариев относительно своего статуса.

Напомним, что в начале июля стало известно о разрыве отношений между певицей Кэти Перри и актёром Орландо Блумом. На фоне пристального внимания к их паре, официальные представители сообщили, что за последние месяцы они изменили формат своих отношений, сосредоточившись на совместном воспитании дочери. Главным приоритетом для них остаётся сохранение семейных ценностей и создание для ребёнка атмосферы любви, стабильности и взаимного уважения. К слову, Кэти и Орландо были помолвлены с 2019 года, а в 2020 году у них родилась дочь.