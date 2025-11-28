У «эффекта Долиной» появилась страница в «Википедии»

Скандальная история с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, которая стала жертвой хитрой аферы, вышла на новый уровень: в «Википедии» появилась полноценная статья под названием «Эффект Долиной». Этот термин, обозначающий массовую волну мошенничеств на рынке вторичной недвижимости, теперь официально зафиксирован в онлайн-энциклопедии, что подчеркивает масштаб проблемы. Статья создана в конце ноября 2025 года.

Согласно Википедии, «эффект Долиной» (или «эффект Ларисы Долиной») — это серия событий на российском рынке жилья, когда суды возвращают квартиры продавцам, часто без обязательного возмещения покупателям уплаченных средств. Схема работает просто: мошенники убеждают уязвимых людей (чаще пенсионеров или, как в случае Долиной, знаменитостей) продать недвижимость под предлогом «спасения» от угроз, забирают деньги, а затем через суд оспаривают сделку, ссылаясь на психологическое давление. Покупатель остается ни с чем — без квартиры, без денег и иногда с ипотечным кредитом на плечах.

Все началось летом 2024 года, когда Лариса Долина стала жертвой телефонных аферистов, выдававших себя за сотрудников ФСБ и банков. Они убедили 70-летнюю певицу срочно продать элитную пятикомнатную квартиру в Хамовниках (236 кв. м, стоимостью около 112 млн рублей) Полине Лурье за 68 млн рублей. Деньги Долина якобы перевела на «безопасные счета», но на деле они ушли мошенникам, предположительно базирующимся на Украине. В августе 2024-го артистка подала в суд, и в итоге Второй кассационный суд общей юрисдикции Москвы 27 ноября 2025 года окончательно подтвердил её право на квартиру, отклонив жалобу покупательницы. Заседание прошло в закрытом режиме из-за медицинской экспертизы, доказавшей психологическое воздействие на Долину. Певица не только вернула жильё, но и получила дополнительные 3 млн рублей компенсации, в то время как Лурье потеряла все.

Этот прецедент стал катализатором: мошенники, вдохновлённые успехом Долиной, начали массово копировать схему, известную как «бабушкина схема». По данным СМИ, в 2025 году пострадали более 3000 семей, общие убытки превысили 8,2 млрд рублей. Аферисты используют две версии легенды: либо продавец «был обманут и потерял деньги», либо задействуют подставных «обманутых собственников». Схема распространилась даже на автомобили — зафиксированы случаи отмены сделок по подержанным машинам. Суды, склонные верить пожилым истцам, часто игнорируют защиту добросовестных покупателей, что подорвало доверие к вторичке: продажи упали, покупатели теперь требуют справок о психическом здоровье продавцов, присутствия родственников и даже титульного страхования (0,2–0,5% от цены объекта).

В статье подчёркивается, что первые упоминания «эффекта» появились в октябре 2025-го, а распространение схемы осенью привело к слухам о «кураторстве» со стороны застройщиков, якобы стимулирующих покупки новостроек. Однако влияние на рынок минимально: истерия в СМИ не остановила сделки, но спровоцировала инициативы в Госдуме — введение «периода охлаждения» (7 дней на размышление, запрет наличных, деньги только на счет). Юристы советуют: проверяйте продавцов тщательнее, включайте в договор пункты об отсутствии давления и страхуйтесь.