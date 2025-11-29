Россия и США
29 ноября, 08:34

На концерты Долиной массово сдают билеты после скандальной схемы с квартирой

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

На фоне недавнего решения суда по делу о квартире, исполнительница Лариса Долина столкнулась с волной «культуры отмены». На её концерты массово возвращают билеты, сообщает Telegram-канал Baza.

Так, во Владивостоке число свободных мест на предстоящий концерт выросло со 25 до 224 за сутки, а в Хабаровске на выступление 2 декабря — с 7 до 35. Ситуация затронула и крупные компании. Московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил всю информацию о новогоднем выступлении певицы, билеты на которое стоили 95 тысяч рублей.

Алана Мамаева призвала отдать квартиру Ларисы Долиной покупательнице

Напомним, ранее суд подтвердил право Ларисы Долиной на квартиру в Хамовниках, отклонив иск к ней на 112 млн рублей. Однако, согласно опросу «Базы», 98% подписчиков считают, что певица должна полностью компенсировать средства покупательнице недвижимости.

