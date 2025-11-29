Лариса Долина обвинила проплаченных ботов в своей «отмене» после победы в суде
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official
Народная артистка России Лариса Долина уверена, что за массовым хейтом в её социальных сетях после победы в битве за квартиру с Полиной Лурье стоят проплаченные боты. Она не верит, что комментарии пишут реальные пользователи, сообщает телеграм-канал «Свита короля» со ссылкой на близких певицы.
«Совершенно ясно, что это всё пишут проплаченные боты. Кто-то воспользовался ситуацией и организовал атаку на Ларису», — сказал инсайдер, подчеркнув, что право собственности на квартиру за Долиной подтвердил суд. По его словам, все обвинения в адрес звезды лишены оснований.
Резонансное дело Долиной, инициированное летом 2024 года, стало примером изощрённого мошенничества с недвижимостью. Под видом сотрудников ФСБ и банка злоумышленники принудили её продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Ключевым итогом стала победа Долиной в суде: Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. В пятницу, 28 ноября, обвиняемым по резонансному делу Долиной вынесли приговор — им назначили от четырёх до семи лет лишения свободы. А суд подтвердил право Ларисы Долиной на квартиру в Хамовниках, отклонив иск к ней на 112 млн рублей.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.