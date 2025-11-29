Лариса Долина обвинила проплаченных ботов в своей «отмене» после победы в суде

Народная артистка России Лариса Долина уверена, что за массовым хейтом в её социальных сетях после победы в битве за квартиру с Полиной Лурье стоят проплаченные боты. Она не верит, что комментарии пишут реальные пользователи, сообщает телеграм-канал «Свита короля» со ссылкой на близких певицы.

«Совершенно ясно, что это всё пишут проплаченные боты. Кто-то воспользовался ситуацией и организовал атаку на Ларису», — сказал инсайдер, подчеркнув, что право собственности на квартиру за Долиной подтвердил суд. По его словам, все обвинения в адрес звезды лишены оснований.