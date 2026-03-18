18 марта, 09:27

Лариса Долина заблокировала звонки с незнакомых номеров после квартирного скандала

Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Лариса Долина защитилась от телефонных угроз с помощью специальных программ. Артистка рассказала журналистам, что установила блокировку на все входящие вызовы с незнакомых номеров.

«У меня теперь все телефоны заблокированы. Я поставила такие программы серьёзные: как только незнакомый номер или человек, которого нет моём списке контактов, звонок блокируется. Возможно, кто-то и пишет. Но меня теперь это уже не интересует», — заявила певица.

До этого представитель артистки Сергей Пудовкин сообщал, что Долиной поступали угрозы, по данным фактам проводится доследственная проверка.

Директор Долиной высказался об иске певицы к обманувшим её мошенникам

Напомним, Лариса Долина стала жертвой аферистов, убедивших её продать квартиру. На днях артистка подала иск на сумму более 176 миллионов рублей к четырём фигурантам — Андрею Основе, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Анжеле Цырульниковой. Все они уже получили сроки по уголовному делу.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

