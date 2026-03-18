Лариса Долина заблокировала звонки с незнакомых номеров после квартирного скандала

Лариса Долина защитилась от телефонных угроз с помощью специальных программ. Артистка рассказала журналистам, что установила блокировку на все входящие вызовы с незнакомых номеров.

«У меня теперь все телефоны заблокированы. Я поставила такие программы серьёзные: как только незнакомый номер или человек, которого нет моём списке контактов, звонок блокируется. Возможно, кто-то и пишет. Но меня теперь это уже не интересует», — заявила певица.

До этого представитель артистки Сергей Пудовкин сообщал, что Долиной поступали угрозы, по данным фактам проводится доследственная проверка.

Напомним, Лариса Долина стала жертвой аферистов, убедивших её продать квартиру. На днях артистка подала иск на сумму более 176 миллионов рублей к четырём фигурантам — Андрею Основе, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Анжеле Цырульниковой. Все они уже получили сроки по уголовному делу.