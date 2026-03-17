Директор Долиной высказался об иске певицы к обманувшим её мошенникам

Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин не располагает сведениями о гражданском иске, который артистка подала к мошенникам. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что юридические вопросы находятся вне его компетенции.

По словам Пудовкина, подобной информацией он не владеет. Он рекомендовал обращаться за комментариями к адвокатам певицы, которые занимаются правовым сопровождением дела. Сам концертный директор сосредоточен на творческих аспектах работы.

Напомним, ранее Лариса Долина подала в суд на мошенников, обманом убедивших её продать жильё. Сумма иска певицы составила более 176 миллионов рублей. Ответчиками выступают Андрей Основа, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Анжела Цырульникова. Они уже получили сроки в рамках уголовного дела.