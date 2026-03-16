Адвокат оценил шансы Долиной вернуть украденные миллионы

Певица Лариса Долина инициировала гражданский иск против группы мошенников, из-за которых лишилась квартиры. После того как уголовное дело в отношении аферистов завершилось приговором, певица намерена добиваться компенсации. Шансы артистки в беседе с «Ридусом» оценил адвокат Сергей Жорин.

По словам юриста, подобное развитие событий — стандартная практика. Суд, скорее всего, встанет на сторону потерпевшей, учитывая уже состоявшийся обвинительный приговор. Однако самую большую сложность представляет не выигрыш процесса, а реальное получение денег.

Жорин пояснил: мошенники обычно оформляют активы так, что формально у них ничего не числится. Выигранный иск рискует превратиться в бесполезный исполнительный лист. Шанс на взыскание появляется, если следствие успело наложить арест на имущество обвиняемых — квартиры, машины или счета. В этом случае их можно реализовать.

Ещё один вариант — будущие доходы осуждённых. Даже в колонии они могут работать, а после освобождения приставы получат право удерживать часть зарплаты. Правда, этот процесс способен затянуться на долгие годы.

Кроме того, сумма иска может быть скорректирована в сторону уменьшения. Если часть ущерба не найдёт подтверждения или ответственность распределят между несколькими фигурантами, размер компенсации снизят. Итог, по прогнозу адвоката, будет типичным для подобных дел: частичное взыскание или многолетнее исполнительное производство.

Напомним, ранее Лариса Долина подала в суд на мошенников, обманом убедивших её продать жильё. Сумма иска певицы составила более 176 миллионов рублей. Ответчиками выступают Андрей Основа, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Анжела Цырульникова. Они уже получили сроки в рамках уголовного дела.