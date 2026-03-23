Адвокат расстроила Долину, захотевшую отсудить 176 млн рублей у мошенников

Певица Лариса Долина хочет через суд вернуть 176 млн рублей, которые у неё похитили мошенники. Адвокат Ольга Власова в беседе с телеграм-каналом «Звездач» оценила перспективы певицы. По её словам, выиграть иск вполне реально, однако получить деньги будет практически невозможно.

«К сожалению, эта схема не первая. Ситуации, когда фигурантами становятся узнаваемые персоны, всегда на слуху, но подобные случаи далеко не единичные», — пояснила юрист.

Ответчиками по иску указаны Андрей Основа, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Анжела Цырульникова. В ноябре 2025 года они были признаны виновными в мошенничестве и приговоре к разным срокам.

Ранее Life.ru писал, что продюсер Иосиф Пригожин оценил шансы на уход Долиной с эстрады из-за травли. По его мнению, сегодня многие пытаются хайпануть на непростой ситуации, в которой оказалась звезда. Теперь всех не устраивает, что она пытается вернуть свои деньги у мошенников, хотя любой человек на её месте делал бы то же самое.