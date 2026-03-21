«На неё набрасываются»: Пригожин оценил шансы на уход Долиной с эстрады из-за травли

Певица Лариса Долина столкнулась с демаршем во время концерта в Петербурге, некоторые зрители покинули джазовый фестиваль, когда она вышла на сцену, обратил внимание музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, сегодня многие пытаются хайпануть на непростой ситуации, в которой оказалась звезда.

Ему смешно наблюдать, как даже некоторые коллеги пытаются себя пропиарить, негодуя, насколько сильно пала в их глазах Долина. Теперь всех не устраивает, что она пытается вернуть свои деньги у мошенников, хотя любой человек на её месте делал бы то же самое.

«Все на неё набрасываются, хотя она, если мне не изменяет память, уже принесла свои извинения, отдала ключи новой владелице квартиры», — подчеркнул Пригожин.

Вряд ли из-за новых скандалов Долина покинет эстраду. Артисты — это стойкие люди, которые проходят многое, и даже если в зрительном зале останется один человек, певица будет выступать для него, уверен собеседник Общественной Службы Новостей.

Напомним, порядка 50 человек демонстративно покинули зал во время первого после судебных тяжб за квартиру выступления Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге на фестивале «Триумф Джаза». Несмотря на произошедшее, некоторые поклонники всё же остались до конца и после выступления вручили певице цветы.