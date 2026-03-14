«Сексуально»: Горячий сюрприз Валерии довёл Пригожина до экстаза

Продюсер Иосиф Пригожин сделал своей жене, певице Валерии, неожиданный подарок — аэрогриль. В беседе с Пятым каналом он признался, что руководствовался не только практичностью, но и личным интересом.

Пригожин восхитился кулинарным мастерством Валерии.

«Сейчас я подарил гриль ей. Это аэрогриль. Я хочу, чтобы она мне готовила. Она готовит так же, как поёт — вы даже не представляете», — подчеркнул Пригожин.

Он давно восхищается кулинарными способностями своей супруги. По словам звезды, блюда Валерии всегда получаются яркими, даже «сексуальными в хорошем смысле» и доставляют ему настоящее удовольствие.

