Иосиф Пригожин признался, что пожалел о работе с 90% артистов
Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru
Продюсер Иосиф Пригожин признался, что 90% артистов, с которыми он работал, не оценили его усилий — и лишь певица Валерия стала исключением. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.
Пригожин заявил о неблагодарности 90% артистов, с которыми он работал. Видео © Пятый канал
По словам Пригожина, за годы карьеры он сотрудничал с Николаем Носковым, Дидюлей и многими другими, но часто чувствовал, что его вклад остаётся незамеченным. Артистам порой кажется, что успех приходит сам собой, хотя на деле всё держится на команде.
«90% артистов, с которыми я работал, я пожалел себя. Моё время, к сожалению, не всегда было оценено так, как я любил всех артистов, с кем сотрудничал», — признался продюсер.
Он сравнил исполнителя с ребёнком, вокруг которого должны быть «родители», и чем их больше, тем лучше результат.
Особое место в его карьере занимает певица Валерия. Их творческий союз начался в начале 2000-х, а в 2004 году перерос в брак. Под руководством Пригожина артистка вернулась на большую сцену и укрепила позиции. Сам продюсер называет этот проект счастливым исключением.
Ранее Иосиф Пригожин посоветовал звёздам российского шоу-бизнеса отказаться от Мальдив и Куршевеля, поскольку такие поездки раздражают россиян. По его словам, многим знаменитостям в современном мире не хватает эмпатии, из-за чего они попадают в громкие скандалы.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.