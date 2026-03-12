Иосиф Пригожин признался, что пожалел о работе с 90% артистов

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что 90% артистов, с которыми он работал, не оценили его усилий — и лишь певица Валерия стала исключением. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.

Пригожин заявил о неблагодарности 90% артистов, с которыми он работал. Видео © Пятый канал

По словам Пригожина, за годы карьеры он сотрудничал с Николаем Носковым, Дидюлей и многими другими, но часто чувствовал, что его вклад остаётся незамеченным. Артистам порой кажется, что успех приходит сам собой, хотя на деле всё держится на команде.

«90% артистов, с которыми я работал, я пожалел себя. Моё время, к сожалению, не всегда было оценено так, как я любил всех артистов, с кем сотрудничал», — признался продюсер.

Он сравнил исполнителя с ребёнком, вокруг которого должны быть «родители», и чем их больше, тем лучше результат.

Особое место в его карьере занимает певица Валерия. Их творческий союз начался в начале 2000-х, а в 2004 году перерос в брак. Под руководством Пригожина артистка вернулась на большую сцену и укрепила позиции. Сам продюсер называет этот проект счастливым исключением.

Ранее Иосиф Пригожин посоветовал звёздам российского шоу-бизнеса отказаться от Мальдив и Куршевеля, поскольку такие поездки раздражают россиян. По его словам, многим знаменитостям в современном мире не хватает эмпатии, из-за чего они попадают в громкие скандалы.