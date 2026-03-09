Пригожин призвал создавать «своих героев» вместо запрета иностранных псевдонимов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался против запрета российским артистам использовать иностранные псевдонимы. По его мнению, лучше начать популяризировать русские имена, тогда и необходимость подобного запрета исчезнет. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Когда у нас нет решения проблемы, мы почему-то всё запрещаем... Ну вот Shaman, например, он же на английском пишется. Мог бы звездой быть и Ярославом Дроновым. Красивое русское имя. А тут получается Shaman латинскими буквами, это же к русскому какое имеет отношение?» — отметил продюсер.