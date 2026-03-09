Пригожин призвал создавать «своих героев» вместо запрета иностранных псевдонимов
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался против запрета российским артистам использовать иностранные псевдонимы. По его мнению, лучше начать популяризировать русские имена, тогда и необходимость подобного запрета исчезнет. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Когда у нас нет решения проблемы, мы почему-то всё запрещаем... Ну вот Shaman, например, он же на английском пишется. Мог бы звездой быть и Ярославом Дроновым. Красивое русское имя. А тут получается Shaman латинскими буквами, это же к русскому какое имеет отношение?» — отметил продюсер.
Пригожин подчеркнул, что следует создавать «своих героев» под русскими именами, но насильно переломить уже устоявшийся тренд вряд ли получится.
Ранее актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал использование иностранных псевдонимов артистами в России варварством. Он подчеркнул, что живём мы в РФ, а потому и сценические имена себе придумывать нужно на русском. Сам закон, ограничивающий использование иностранных слов на вывесках и в публичной информации для потребителей, вступил в силу с 1 марта.
