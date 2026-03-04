На SHAMAN пожаловались в прокуратуру из‑за «вражьей латиницы» в афишах

Общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах обратилась в прокуратуру с требованием проверить певца SHAMAN на предмет нарушения закона о борьбе с англицизмами. По её мнению, афиши артиста содержат иностранное слово, что противоречит новым правилам. Об этом пишет E1.ru.

«В связи с действующим запретом афиш и табличек на иностранном языке, а также англицизмов, прошу провести полный комплекс проверочных мероприятий», — указано в обращении Герлах.

Она также раскритиковала двойные стандарты: патриотический исполнитель, поющий о любви к России, использует псевдоним на латинице. По словам общественницы, новые требования уже вызвали путаницу в фитнес-индустрии, где аквааэробику переименовывают в «водный пляс», а pole dance — в «танец вокруг посоха».

Герлах отметила, что сложности возникают и в музыкальной сфере. Она привела в пример потенциальные абсурдные варианты перевода названий зарубежных групп, например, Rammstein как «Таранный камень». По её мнению, случай с SHAMAN станет показательным и позволит понять, как на практике будет применяться новый закон.

«Выхожу на улицу и вижу, как с рекламной афиши, написанной вражьей латиницей, на меня улыбается патриотический певец номер один — SHAMAN. Мне всегда казалось странным, что человек поёт про то, как он горд тем, что он русский, а псевдоним на латинице. Мне это резало глаз. А ещё я очень не люблю двойные стандарты. Раз сказали все русифицировать, пусть все русифицируют и покажут пример, как это сделать», — сказала общественница.

Напомним, с 1 марта вступил в силу закон, ограничивающий использование иностранных слов на вывесках и в публичной информации, предназначенной для потребителей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь все сведения для открытого ознакомления должны размещаться на русском языке как государственном. В регионах допускается использование местных языков, если это предусмотрено законодательством. Нормы не распространяются на фирменные наименования и товарные знаки, а также на случаи, оговорённые правом Евразийского экономического союза. В остальных случаях за иностранные вывески и названия бизнесу грозит штраф до полумиллиона рублей.