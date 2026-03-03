Никаких хай хилс и стретчингов: Фитнес-клубы массово «обрусели»
Закон об использовании русского языка в публичном пространстве, вступивший в силу с первого марта, сказался на работе фитнес-клубов. Как выяснил SHOT, столичные сети спортзалов уже начали русифицировать названия групповых программ.
Вместо Lady Dance на табло появится «Танцевальная пластика». Сycle — тренировки на велотренажёрах под музыку — переименовали в «Велогонку». Стретчинг вернулся к привычной «Гибкости/растяжке», а пампинг официально стал занятием со штангой.
Напомним, с 1 марта вступил в силу закон, ограничивающий использование иностранных слов на вывесках и в публичной информации для потребителей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь все сведения, предназначенные для открытого ознакомления, должны размещаться на русском языке как государственном. При этом в регионах допускается использование местных языков, если это предусмотрено законодательством. Нормы не распространяются на фирменные наименования и товарные знаки, а также на случаи, оговорённые правом Евразийского экономического союза, но в остальных эпизодах за иностранные вывески и названия бизнесу грозит штраф до полумиллиона рублей.
