Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы у российских артистов

Актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал использование иностранных псевдонимов артистами в России варварством. Он подчеркнул, что живём мы в РФ, а потому и сценические имена себе придумывать нужно на русском.

Парламентарий призвал вникать в текст закона о русификации вывесок, а не полагаться на комментарии. Он подчеркнул, что те, кто живёт в России и говорит на русском, должны носить русские имена.

«И нечего на Запад смотреть. Дали папа с мамой имя, ну, не нравится — возьми псевдоним, но только русский», — заявил Певцов в беседе с ТАСС.

Он добавил, что лишь порадуется, если у исполнителей с нерусскими творческими именами действительно возникнут проблемы из-за нового законодательства. По мнению артиста, называться чужими именами неправильно и является варварством.

Напомним, что с 1 марта в России вступили в силу нормы, ограничивающие использование иностранных слов в вывесках и других средствах, через которые покупатели получают информацию. При этом государственные языки республик под ограничение не попадают.