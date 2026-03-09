Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 10:22

Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы у российских артистов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал использование иностранных псевдонимов артистами в России варварством. Он подчеркнул, что живём мы в РФ, а потому и сценические имена себе придумывать нужно на русском.

Парламентарий призвал вникать в текст закона о русификации вывесок, а не полагаться на комментарии. Он подчеркнул, что те, кто живёт в России и говорит на русском, должны носить русские имена.

«И нечего на Запад смотреть. Дали папа с мамой имя, ну, не нравится — возьми псевдоним, но только русский», — заявил Певцов в беседе с ТАСС.

Он добавил, что лишь порадуется, если у исполнителей с нерусскими творческими именами действительно возникнут проблемы из-за нового законодательства. По мнению артиста, называться чужими именами неправильно и является варварством.

Украинцы взвыли из-за нового сезона шоу «Орёл и решка» на русском языке
Украинцы взвыли из-за нового сезона шоу «Орёл и решка» на русском языке

Напомним, что с 1 марта в России вступили в силу нормы, ограничивающие использование иностранных слов в вывесках и других средствах, через которые покупатели получают информацию. При этом государственные языки республик под ограничение не попадают.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Госдума
  • Дмитрий Певцов
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar